السبت 27 أبريل 2024
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محمد عبد العظيم الشيمى: الدول الكبرى ترى أن الفضاء الخارجى جزء من أمنها القومى

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الفضاء الخارجي أصبح له أهمية كبيرة لدى الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن عدد الأقمار الصناعية بلغ حتى اليوم 8 آلاف قمر صناعي لأغراض متعددة.

الفضاء الخارجي مجال صراع الدول الكبرى الآن 

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محاولة تأمين الفضاء كانت فكرة سابقة وقت الحرب الباردة.

وأضاف في حديثه، أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أكدوا أنه يجب أن يكون هناك تأمين لمفهوم الردع المتبادل بين الدولتين، وتم التوقيع على معاهدة حظر الاستخدام الفضائي عام 1967، وكان الاتحاد السوفيتي آنذاك يؤهل لهذا القرار لسنوات ماضية سابقة.

التحدي الروسي الأمريكي 


وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تحاول روسيا تطوير الجانب النووي لديها بصورة كبيرة، وهذا التطور يثير قلق الجانب الأمريكي بصورة كبيرة.

وتابع: "الدول الخارجية ترى أن الفضاء جزء من أمنها القومي، وبالتالي أصبح هناك تكالب شديد بين الدول الكبرى على إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية في الفضاء".

محمد عبد العظيم الشيمي أحداث الساعة اكسترا نيوز استاذ علاقات دولية الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي

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