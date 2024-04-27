السبت 27 أبريل 2024
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توك شو

استشارى تخطيط عمرانى: القاعدة الاقتصادية للمدن الجديدة مختلفة ومتنوعة

سعيد حسانين
سعيد حسانين

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية كان لديها الكثير من الأهداف الخاصة ببناء المدن السكنية الجديدة، وكان من بين تلك الأهداف اجتذاب المواطنين إلى حياة أكثر جودة.

بناء المدن السكنية الجديدة 

وأكد الدكتور سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حرصت على تقوية شبكة البنية التحتية في المدن السكنية الجديدة، وذلك حتى يكون بهذه المناطق الجديدة الكثير من الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المواطن، علاوة على توفير الدولة الكثير من فرص العمل في هذه المدن الجديدة للمواطنين.

التنوع في قاعدة المدن الجديدة

وأضاف في حديثه، أن المدن الجديدة القاعدة الاقتصادية الخاصة بها مختلفة ومتنوعة بصورة كبيرة، وبالتالي هذا التنوع أصبح عامل جذب شديدًا للمواطنين والمستثمرين، لذا يمكن القول إن المدن الجديدة كاملة الأركان وصالحة للعيش بصورة كبيرة.

وتابع: "توافر الخدمات في المدن السكنية الجديدة سبب الإقبال الكثيف عليها من قِبل المواطنين والمستثمرين، حيث أصبحت تلك المدن أرضًا مناسبة للتطوير والاستثمار بها خاصة أنها تمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية الضخمة".

سعيد حسانين استشاري تخطيط عمراني اكسترا نيوز أحداث الساعة قناة اكسترا نيوز

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