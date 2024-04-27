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محمد الباز

حوادث

مصرع مريض نفسى سقط من الطابق الـ11 فى بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

لقي، اليوم السبت، مريض نفسي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في نطاق حي ضواحي بـ محافظة بورسعيد.

على الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الزهور في بورسعيد، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عمرو. ع. س"، يبلغ من العمر 42 عاما، سقط من الطابق 11 بمنطقة الحاسب الآلي حي الضواحي، تم إخطار مديرية الأمن بـ محافظة بورسعيد بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي لمعاينة الجثة ومكان الحادث وسماع أقوال شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة وجهات التحقيق لحين استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، واستخراج تصريح الدفن.

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