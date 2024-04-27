مصرية تتغزل في زوجها التركي: رجعلي ثقتي بنفسي بعد التنمر (فيديوجراف)

قصة حب عابره للحدود، توجت بالنجاح وأزاحت التنمر لتكون احدى قصص الحب المصرية التركية للبلوجر "ندى".

في فيديوهات يومية تشارك البلوجر ندى يومياتها مع زوجها التركي "مسلم" والذي يعتبر هذا الزواج مصالحة مع المجتمع ومتابعيها.

ليتفاعلوا معها بالحب بدلا من التنمر الذي أرهقها نفسيا بسبب لون بشرتها السمراء وتلقيها تعليقات غير لائقة.

ليكون سبب التنمر ببشرتها السمراء المصرية هي السبب في زواجها من زوجها التركي وليكون ثمرة نجاحها ابنهما أيسل.

لتتغزل البلوجر المصرية في زوجها التركي ولتعبر عن حبهما وانه السبب فى عودة ثقتها بنفسها وتفاعلها مع المجتمع والمحيطين بها من جديد.