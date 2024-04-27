السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصرية تتغزل في زوجها التركي: رجعلي ثقتي بنفسي بعد التنمر (فيديوجراف)

بلوجر مصرية
بلوجر مصرية

قصة حب عابره للحدود، توجت بالنجاح وأزاحت التنمر لتكون احدى قصص الحب المصرية التركية للبلوجر "ندى".

في فيديوهات يومية تشارك البلوجر ندى يومياتها مع زوجها التركي "مسلم" والذي يعتبر هذا الزواج مصالحة مع المجتمع ومتابعيها.

txt

حظر تطبيق تيك توك يثير الانقسام داخل الكونجرس الأمريكى

ليتفاعلوا معها بالحب بدلا من التنمر الذي أرهقها نفسيا بسبب لون بشرتها السمراء وتلقيها تعليقات غير لائقة.

ليكون سبب التنمر ببشرتها السمراء المصرية هي السبب في زواجها من زوجها التركي وليكون ثمرة نجاحها ابنهما أيسل.

لتتغزل البلوجر المصرية في زوجها التركي ولتعبر عن حبهما وانه السبب فى عودة ثقتها بنفسها وتفاعلها مع المجتمع والمحيطين بها من جديد.

للبلوجر ندى فيديوهات البلوجر زوجها التركي مسلم التنمر

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس