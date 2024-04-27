لجنة المعاشات بالصحفيين تحتفى بعيد ميلاد رواد المهنة.. الأربعاء

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد، عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لرواد المهنة مواليد شهر مارس وأبريل ومايو، في تمام الخامسة مساءً الأربعاء 1 مايو، في إطار تقليد شهرى تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال عبدالمجيد: تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي لرواد المهنة يمثل فاعلية مبتكرة تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمشتغلين والمقبلين على هذه السن وترسيخًا لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لكل أعضاء الجمعية العمومية زملاء وتلاميذ ورواد المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم.

كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل، ندوة لمناقشة كتاب "كواليس الصور" للكاتب الصحفى والمؤرخ الفنى بجريدة "المساء" زكى مصطفى، وذلك يوم الأربعاء 1 مايو فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع، يدير الندوة الناشر على راشد بحضور نخبة من الكتّاب والصحفيين.



العيادات الخارجية بالنقابة



فيما أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع المقبل بمشاركة 10 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة، وتقام ثلاث عيادات هذا الأسبوع بالتعاون مع مجموعة شفائك للخدمات الطبية، ويشمل التعاون توفير أجهزة الموجات الصوتية على القلب (الإيكو)، والموجات الصوتية على الأوعية الدموية (الدوبلر)، وكذلك جهاز السونار لفحص كل أجزاء الجسم مجانًا دون تحمل الصحفيين أي تكلفة مع توفير التحاليل الطبية.

وفيما يلي جدول الأسبوع القادم الذي يبدأ من السبت 27 أبريل وينتهي الخميس 2 مايو 2024: