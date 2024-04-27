السبت 27 أبريل 2024
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صدمة وأخطاء كارثية فى تخزين الأكل.. باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية يوضح

الدكتورة منال عز
الدكتورة منال عز الدين

قالت الدكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، إن جميع الخضروات والفاكهة يمكن تخزينها في الفريزر لفترة زمنية بشرط أن يكون التخزين بطريقة صحيحة.  

صلاحية تخزين الخضروات في المجمد 

وأكدت الدكتورة منال عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلامية مها الصغير، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن صلاحية التخزين في المجمد "الفريزر" مدتها تصل لأربعة أشهر.

 الطرق الصحيحة في التخزين 

وأضاف في حديثه، أن تخزين العيش في المجمد يلزمه التغليف الجيد على أن يتم استخدامه بعد شهرين من التخزين وليس أكثر من ذلك.

وتابعت: "الأكياس البلاستيك هي أفضل شيء يمكن أن يُستخدم في تغليف الفواكهة والخضروات في الفريزر".

منال عز الدين الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية مها الصغير

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