رومانو: ميلان فى محادثات متقدمة مع لوبيتيجى لخلافة بيولى

كشف الصحفي “فابريزو رومانو” عن المدير الفني الجديد المرتقب لنادي ميلان، بعد الاستقرار على رحيل ستيفانو بيولي بعد ست سنوات داخل الفريق.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “x”، أن إدارة ميلان في مفاوضات متقدمة مع جوليان لوبيتيجي لتولي تدريب الفريق خلفًا لستيفانو بيولي.

وأضاف، أن لوبيتيجي يفضل تدريب ميلان عن العروض الأخرى المقدمة لها من الأندية الأوروبية وعلى رأسها وست هام.

واقترب بيولي من الرحيل عن ميلان بعد 6 سنوات مع الفريق منذ 2019، حيث لم يتوج بأي ألقاب هذا الموسم ويعد لقب الدوري في النسخة قبل الماضية هو اللقب الوحيد له مع الروسنيري.

وكان وولفرهامبتون الإنجليزي آخر محطات لوبيتيجي حيث رحل عن الفريق في أغسطس 2023.

ترتيب ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويحتل أيه سي ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، خلف إنتر المتصدر بـ 86 نقطة، والذي حسم لقب الكالتشيو رسميا للموسم الجاري بعد فوزه في قمة مدينة ميلانو بثنائية مقابل هدف، على ملعب سان سيرو في الجولة الماضية.

ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة، في تمام السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب “أليانز ستاديوم”، في إطار منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الإيطالي.