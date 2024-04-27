عضو بالشيوخ: مصر شهدت تطورا ملحوظا في جذب الاستثمارات الأجنبية

بعد إصدار الرخصة الذهبية لرأس الحكمة..

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث تمثل هذه الاستثمارات دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعظيم الفرص الوظيفية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على خلفية اعتماد الحكومة للرخصة الذهبية والمنطقة الحرة والميناء السياحي لمنطقة رأس الحكمة، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نجاحًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل العديد من العوامل التي ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية هو استقرار البلاد السياسي والاقتصادي، حيث بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، لذا شهدت مصر زيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وأكد أنه علاوة على ذلك، تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا هامًا على خريطة الاستثمار العالمية، حيث تعد بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية كما تتمتع بموارد طبيعية غنية وقاعدة عمالة ماهرة وتنافسية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.

وأشار إلى أنه لا يمكننا نسيان دور الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أنه تشهد مصر أيضًا تطويرًا ملحوظًا في البنية التحتية، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. بناء المطارات الجديدة، وتحديث شبكات النقل، وتطوير الموانئ، كل هذه الجهود تعزز قدرة مصر على استقبال الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عمل الشركات العالمية.

وأكد أن مصر تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال والمشاريع

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استمرار الجهود لتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات القائمة، يمكن لمصر أن تستمر في جذب الاستثمارات وتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.