بالأرقام.. طفرات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحى فى عهد الرئيس السيسى

شهد القطاع الصحى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، طفرة تاريخية وغير مسبوقة، شملت جميع المجالات، سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت فى مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس بوضوح من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، حيث تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وفق توجيهات الرئيس السيسي.

1214 مشروعا قوميا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 1214 مشروعًا قوميًا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة تتخطى 144.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 810 مشروعات، وجار العمل بـ 404 مشروعات تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة)، وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسية، وجاء توزيع المشروعات على الـ محافظات الأقاليم السبع (336 مشروعًا بـ إقليم إقليم القاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بإقليم جنوب الصعيد، و239 مشروعًا بإقليم مدن القناة، و115 مشروعات بإقليم الدلتا، و86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية،83 مشروعًا بإقليم شمال الصعيد، و33 مشروعًا بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى 36 مشروعا آخر)، ومن المتوقع الانتهاء من 20 مشروعًا بـ 11 محافظة خلال الـ 8 أشهرالقادمة، بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرًا يشمل (1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة، و96 غرفة عمليات)، كما أنه خلال 2025 - 2026 من المتوقع الانتهاء من 54 مشروعًا بـ 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه، وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرًا، يشمل (6414 سري إقامة، و2215 سرير عناية، و1405 ماكينات غسل كلوي، و959 حضانة، و313 غرفة عمليات.

20 مشروع تطوير

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم الانتهاء 20 مشروع تطوير وإنشاء مراكز تنمية وصحة الأسرة، فضلًا عن استمرار العمل بـ 26 مشروعا والاستعداد لطرح مشروعين آخرين، وذلك خلال 10 سنوات في الفترة من 2014 وحتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 138 مشروعا في محافظة القاهرة، بتكلفة 1.9 مليار منها مستشفى 15 مايو الجديد، ومركز أبحاث الأسنان مدينة نصر، ونوه إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة، تضمنت مستشفى بولاق أبو العلا، بنسبة تنفيذ 31% وبطاقة استيعابية 130 سرير وبقيمة 685 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ومستشفى صدر العباسية بنسبة تنفيذ 92% وبطاقة استيعابية 44 سريرا، بقيمة 170 مليون جنيه، وأضاف "عبدالغفار" أنه تم الانتهاء من 58 مشروعا، بمحافظة الجيزة، بقيمة 1.9 مليار جنيه، منها تطوير مستشفى شبرامنت المركزي، مستشفى صدر العياط، ومستشفى صدر الجيزة وتطوير وتأهيل ورفع كفاءة مبنى معهد القلب القومي، واستكمل أن الجيزة يجري بها تنفيذ 19 مشروعا، بقيمة 4.45 مليار، بطاقة 225 سريرا، ومن المقرر طرح 3 مشروعات جديدة، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وبطاقة استيعابية 975 سريرا.