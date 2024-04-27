السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد تظاهرات أمريكية.. احتجاجات الطلاب تجتاح جامعات فرنسا دعمًا لفلسطين

احتجاجات الطلاب
احتجاجات الطلاب

مع تصاعد التوترات والعنف في فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، امتدت الاحتجاجات والتظاهرات في الجامعات الأمريكية إلى جامعات أوروبا، لا سيما جامعات العاصمة الفرنسية باريس، حيث اندلعت تظاهرات طلابية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم جيش الاحتلال.

وشارك الطلاب في تنظيم مظاهرات وفعاليات للتعبير عن رفضهم العنف والظلم في فلسطين، ومع تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، انتقلت هذه الاحتجاجات إلى داخل مباني الجامعات، حيث اشتعل الخلاف بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين للإسرائيليين.

توترات بجامعة سيانس بو

شهدت جامعة "سيانس بو" توترًا بسبب المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي في غزة، حيث اندلعت احتجاجات طلابية داخل المبنى، وصلت إلى حد التصادم مع مجموعة من المحتجين المؤيدين لجيش الاحتلال.

الطلاب الذين احتشدوا داخل الجامعة رفعوا أعلام فلسطين ونشروا هتافات تضامنية، معبرين عن انزعاجهم من التطورات الأخيرة في فلسطين، وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية رمزًا للتضامن.

ودعا الطلاب إدارة الجامعة بالتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، واتخاذ موقف أكثر حزمًا من الجامعة تجاه الأحداث في غزة، وقد أشاروا إلى التحركات المماثلة التي شهدتها جامعات أمريكية في هذا السياق.

تجاوبًا مع الوضع، أغلق الطلاب مداخل الجامعة، معبرين عن استعدادهم للاستمرار في الاحتجاج حتى تتحقق مطالبهم، ومن جهتها، لم تعلق إدارة الجامعة بعد على مطالب الطلاب وتصاعد الأحداث.

تظاهرات في جامعة السوربون

يأتي ذلك فيما فرَّقت الشرطة الفرنسية، أمس الأول الخميس، تجمعًا لطلاب جامعة السوربون المحتجين على خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون، كان يلقيه بالجامعة، وكان طلاب الجامعة طالبوا بمقاطعة الخطاب على خلفية الحرب على غزة.

واختار الطلبة مقاطعة كلمة ماكرون على خلفية حالة من الاحتقان بين الموقف الرسمي الفرنسي والشارع فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

هذه الأحداث تأتي في سياق من التوتر المتصاعد بين الطلاب والشرطة في الجامعات الفرنسية والأمريكية، والذي يتصاعد نتيجة للأحداث الأخيرة في فلسطين وتصاعد العنف هناك.

فلسطين جامعات كولومبيا الجامعات الأوروبية باريس الشعب الفلسطيني تظاهرات طلابية

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