السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاكمة عاطل بتهمة احتجاز شخص وضربه بعين شمس.. اليوم

محاكمة
محاكمة

 تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، جلسة محاكمة عاطل لاتهامه باستدراج شخص واحتجازه وتهديده بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة قسم شرطة عين شمس، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

  وكشفت التحقيقات استعانة المتهم "خالد. م"، بسيدة سبق الحكم عليها، وخطفا المجني عليه "ح. ع" بالتحايل والإكراه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى استدرجت المجني عليه إلى محل إقامتها، ثم أشهر المتهم الرئيسي الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه وربطه بقيود بلاستيكية وحديدية واعتدى عليه بالضرب، حتى تمكن من شل مقاومته واصطحابه داخل سيارة، واحتجزه بعقار في منطقة عين شمس، وواصل الاعتداء عليه بالضرب.

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