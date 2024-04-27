السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس مدينة طربول الصناعية: نوفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال

شريف حمودة رئيس مجلس
شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، إننا حريصون على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، وقمنا بإعداد نموذج متكامل للاستثمار في المدينة،  موضحا أن مدينة طربول أكبر مشروع استثماري في مصر بالإضافة إلى موقعها المتميز.

وأضاف شريف حمودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مدينة طربول الصناعية، تعد الحلم الجديد للتنمية في جنوب القاهرة والجيزة، لافتا إلى أنه تم إبرام اتفاق مع التحالف الدولي لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأمونيا بقيمة 15 مليار دولار.

وكشف رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بالمدينة، لافتا إلى أنها أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تكليفينا بأعمال المطور العام لها وبدأنا العمل منذ 3 سنوات.

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