إعلام أمريكى: اعتقال 500 طالب خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بالجامعات

أعلن إعلام أمريكي عن اعتقال أكثر من 500 طالب خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في عموم البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وفي السياق، كانت قد حذرت الصحة الفلسطينية من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، وهذا دليل على القوة الصهيونية وتوغلها في تحقيق الإبادة الجماعية لشعب فلسطين المناضل.

جرائم الكيان الصهيوني

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.