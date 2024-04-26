الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصدر أمنى: الاتصالات مستمرة مع إسرائيل للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بغزة

مصر
مصر

قال مصدر أمني رفيع المستوى إن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة.

في السياق ذاته، نفى مصدر رفيع المستوى، في وقت سابق، اليوم، ما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مُخططة لمسئولين مصريين مع إسرائيليين، مؤكدًا أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة تقتصر على الوفود الأمنية فقط.

وشدد على أن الاتصالات المصرية تتم مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة ووقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر حذَّرت مرارًا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية.

هدنه غزة مصر وإسرائيل

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