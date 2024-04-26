تنظيم 25 فعالية ثقافية وفنية خلال أبريل بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة خلال شهر أبريل، في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين.

وأعلن أحمد فوزي، مدير عام الثقافة بالمنوفية، عن تنظيم 25 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر أبريل الحالي، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيًا وذهنيًا وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الفعاليات ومنها محاضرة بعنوان (الاحتفال بليلة القدر) ببيت ثقافة الشهداء، ومحاضرة بعنوان (مبادرات الصحة وأثرها على المجتمع) بقصر ثقافة شبين الكوم، وندوة بعنوان (الشباب وكيفية حمايتهم من الإدمان) ببيت ثقافة تلا.

فعاليات وندوات ثقافية وأدبية بالمنوفية

أضاف أنه جار تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة ومنها محاضرة بعنوان (100 مليون صحة) ببيت ثقافة مدينة البتانون، ومحاضرة بعنوان (مصر بلا عشوائيات من إنجازات السيسي) في بيت ثقافة سرس الليان، وندوة (سيناء الموقع والتاريخ) في قصر ثقافة مدينة السادات، ومحاضرة (دور الشباب في بناء الأمم) في بيت ثقافة قويسنا.

من جهته، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بأهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي فى سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين فى شتى المجالات.

ويتم ذلك فى ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تسهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.