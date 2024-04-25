وزارة الصحة والسكان تحدد مواصفات واشتراطات مراكز عمليات الدم

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان قرار رقم 121 لسنة 2024 بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز عمليات الدم

ونص قرار وزارة الصحة والسكان قرار رقم 121 لسنة 2024 بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز عمليات الدم وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021، وبناءً على ما عرضه مجلس مراقبة عمليات الدم، قرر:

مادة 1 - يعمل فى شأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى مراكز عمليات الدم بالقواعد المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 4/4/2024 وزير الصحة والسكان أ د خالد عاطف عبد الغفار.

مواصفات واشتراطات مراكز عمليات الدم

وتضمنت القواعد المرفقة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2024 بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مركز عمليات الدم

أولًا - المواصفات والاشتراطات العامة: أن تكون الغرف ذات إضاءة جيدة ولها تهوية طبيعية أو صناعية. أن تكون المعامل مكيفة على مدار ٢٤ ساعة مع توافر جهاز قياس درجة الحرارة والرطوبة. أن تغطي كافة الحوائط الداخلية للمعامل بدهانات الايبوكسى المقاوم للفطريات أو مادة قابلة للغسيل أو سيراميك أو بورسلين ويفصل بين الدهانات والبلاطات بالايبوكسي. تطبيق كافة تعليمات ومعايير إدارة مكافحة العدوى وأهمها: توفير حوض لغسيل الأيدي في كل معمل. أن تكون ستائر المعامل من النوع المقاوم للبكتيريا. أن تكون أبواب المعامل ذاتية الغلق ومن النوع المقاوم للبكتيريا. توفير أماكن مناسبة مغلقة لحفظ المستندات. توفير مولد كهربائي لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع الكهرباء. توفير برنامج بنك دم (Blood Management system) مع توفير المطلوب لميكنة مركز عمليات الدم من أجهزة حاسب آلي، قارئات وطابعات باركود وكذلك ما يلزم من باركود للأنابيب والأكياس والملصقات الخاصة بالأكياس طبقًا للمعايير القومية. ضرورة ألا يقل عدد الأسرة بالمستشفى المطلوب ترخيص بنك دم تجميعي بها عن ۱۰۰ سرير.

وضرورة أن يكون هناك طبيب آخر على الأقل يعمل بمركز عمليات الدم التجميعي بخلاف مدير المركز حاصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم مع ترخيص مزاولة مهنة حديث أو الزمالة المصرية لطب نقل الدم معتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها لا تقل عن سنة معتمدة من الإدارة المعنية بالوزارة المختصة. ضرورة أن يكون عدد العاملين من فئة كيميائي / فني معمل بحد أدنى أربع أفراد لمركز عمليات الدم التجميعي مع جواز استبدال أحد الأفراد بفني تمريض، وبحد أدنى فردان لمركز عمليات الدم التخزيني، على أن يتم تقديم صور من المؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة حديث. ضرورة وجود ترخيص تداول النفايات الخطرة أو إفادة من مديرية الشئون الصحية بأنه جاري استخراج هذا الترخيص مع توفير آلية لإعدام هذه النفايات داخل المستشفي طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن أو وجود تعاقد للمستشفى مع المحرقة. ضرورة توافر نسخة من سياسات ونماذج العمل بمركز عمليات الدم (لجميع الأنشطة التي تتم بالمركز) متوافقة مع المعايير القومية لنقل الدم ومعتمدة من مدير المركز مع ضرورة توافر نسخة حديثة من المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته (لغة إنجليزية - لغة عربية) أثناء المعاينة.

و ضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية أو تقديم ما يفيد السير في هذه الإجراءات. توفير مكان استراحة مناسب للمتبرعين. توفير غرفة مكتب للأطباء بمساحة مناسبة. توفير دورات مياه.

ثانيًا - المواصفات والاشتراطات الفنية: اشتراطات فنية وفقًا للأنشطة التى تتم بمركز عمليات الدم المكان 1 مركز عمليات الدم منفصل. في حالة الترخيص لأول مرة يشترط أن يكون مركز عمليات الدم فوق سطح الأرض. 2 البنية التحتية مطابقة للمواصفات المطلوبة لمراكز عمليات الدم (أسطح - حوائط - مساحات المعامل - ارتفاعات وأحجام البنشات - الأحواض - التكييفات - وجود غرف إدارية - حمامات - شباك / كاونتر للتعامل مع التمريض أو الجمهور - مولد كهربى - صرف صحى - خط تليفون داخلي وخارجي ). الأمن والسلامة المهنية ومكافحة العدوي 3 توافر وسائل الحماية الشخصية PPE (بالطو - قفازات.....إلخ). أكياس حمراء لتجميع النفايات الطبية الخطرة، أكياس سوداء للنفايات العادية (safety box) للنفايات الحادة. غرفة وسيط مخصصة للنفايات الخطرة مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية. تطعيم العاملين بمصل الكبد الوبائي وغيرها.