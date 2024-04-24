متظاهرون يرشقون وزير الأمن القومى الإسرائيلى بالأحذية (فيديو)

تجمع عشرات المتظاهرين أمام سيارة وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، ورشقوه بالأحذية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

وحاصر المتظاهرون الإسرائيليون مبنى الكنيست فى القدس، والذى كان محبوسًا بداخله بن غفير، حيث واجه المتظاهرون بن غفير بشعارات الاستهجان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لـ"بن غفير" لحظة هروبه مسرعًا لاستقلال سيارته، ليتلقى رشقة من الأحذية فى وجهه.