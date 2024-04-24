الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متظاهرون يرشقون وزير الأمن القومى الإسرائيلى بالأحذية (فيديو)

متظاهرون
متظاهرون

تجمع عشرات المتظاهرين أمام سيارة وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، ورشقوه بالأحذية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

وحاصر المتظاهرون الإسرائيليون مبنى الكنيست فى القدس، والذى كان محبوسًا بداخله بن غفير، حيث واجه المتظاهرون بن غفير بشعارات الاستهجان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لـ"بن غفير" لحظة هروبه مسرعًا لاستقلال سيارته، ليتلقى رشقة من الأحذية فى وجهه.

القدس قطاع غزة وزيرالأمن القومى الإسرائيلى المتظاهرين

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لحالة الطقس الخميس

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة