الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العبور إلى التنمية| "الدستور" ترصد جهود القوات المسلحة فى تعمير أرض الفيروز: مشروعات عملاقة تغيّر وجهها الحضارى

تنمية سيناء
تنمية سيناء

تنمية سيناء الهدف الأسمى الذى وضعته القوات المسلحة المصرية نصب أعينها، وحوّلته إلى محور رئيسى لعملها خلال العقود الماضية.

وبعد أن طهرت القوات المسلحة أرض الفيروز من دنس الإرهاب الأسود، شرعت فى تنفيذ مشروعات فى جميع المجالات والقطاعات، الخدمية واللوجستية والاستثمارية، أسهمت فى تعمير سيناء وتغيير وجهها الحضارى.

وتضمنت المشروعات التى نفذتها القوات المسلحة، منشآت خدمية ومستشفيات، وطرقًا، ومشروعات إسكان اجتماعى، وتجمعات تنموية ومحطات مياه، وغير ذلك، وتم توزيع تلك المشروعات فى جميع أنحاء أرض الفيروز، ونستعرضها خلال السطور التالية.

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