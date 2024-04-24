الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إطلاق صافرات الإنذار فى 5 مقاطعات أوكرانية

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أمس الثلاثاء بإعلان حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية.

 

وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية للوزارة أنه تم إعلان الإنذار في مدن سومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وكيروفوغراد، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون الروسيتين.

 

وبحسب الخريطة انطلق الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، أما في باقي المقاطعات فانطلقت الإنذارات في حوالي الساعة 21.30.

 

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

 

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات من التعرض لغارات جوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

 

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد صرح بأن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

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