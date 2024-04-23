الصين: استمرار جهود البحث عن 4 مفقودين عقب اصطدام سفينة شحن بجسر

يواصل رجال الإنقاذ في الصين البحث عن 4 مفقودين في أعقاب اصطدام سفينة شحن بجسر جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب مقاطعة "جوانجدونج" جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص بينما تستمر جهود البحث عن 4 آخرين هم أفراد طاقم سفينة الشحن التي اصطدمت بأحد أعمدة جسر في مدينة "فوشان"؛ مما أدى إلى جنوح السفينة وغرقها.

وأصدرت السلطات الصينية تحذيرات من وقوع فيضانات غير مسبوقة بعدما تسبب الهطول الغزير للأمطار في ارتفاع مناسيب مياه الأنهار في "جوانجدونج".

تجدر الإشارة إلى أن جوانجدونج هي أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها حوالي 127 مليون شخص، وعادة ما تشهد المقاطعة هطولا غزيرا للأمطار في شهر سبتمبر، إلا أنها باتت تشهد أمطارا وفيضانات أكثر حدة وفي وقت أبكر من المعتاد؛ الأمر الذي يرجعه العلماء إلى تغير المناخ.