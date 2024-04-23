انتخاب النائب خالد عيش لعضوية الأمانة العامة للاتحاد المهنى الدولى "u.i.s"

شهد الاجتماع الدوري للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والصناعات المشابهة "u.i.s" ومقره باريس، مشاركة مصرية لافتة، حيث شارك بالمؤتمر والذي انطلقت أعماله في "دكار" بالسنغال أبريل الجاري، ممثلون عن 86 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وقد أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة علي التوالي، واختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

"عيش" يشيد بالجهود التى قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم المرأة العاملة



هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها آليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في الخروج من الأزمة الراهنة، والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا في كلمته إلى أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة على الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.

جدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا، مصر، الهند، السنغال، رواندا، فيتنام، كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما استعرضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أمام المؤتمر الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المصرية إلى دول "إفريقيا وأوروبا" وجهود قطاع الصناعات الغذائية في مصر والذي ارتفعت صادراته العام الماضي لـ 5.1 مليار دولار، كما تناول المؤتمر الحديث عن أبرز القضايا العالمية وتأتي في الصدارة أزمة سلاسل الإمداد وتداعيات الأحداث الأخيرة على التجارة العالمية.



وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: مصر تمتلك فرصا عظيمة في التصدير لدول إفريقيا بحكم الموقع الاستراتيجي وكذلك بحكم التاريخ، والتركيز خلال الفترة الراهنة يجب أن يكون بحث تلك الفرص وتعظيم الاستفادة من المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات الدولية والعالمية لعرض تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والممرات الملاحية الجديدة التي وفرت زمن المرور من قناة السويس وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا وهي تجارب يمكن نقلها إلى إفريقيا بأياد مصرية، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بالوقت الراهن للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز جهود مصر الطامحة إلى إحلال السلام بالشرق الأوسط.