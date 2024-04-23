الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتخاب النائب خالد عيش لعضوية الأمانة العامة للاتحاد المهنى الدولى "u.i.s"

خالد عيش عضو مجلس
خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

شهد الاجتماع الدوري للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والصناعات المشابهة "u.i.s"  ومقره باريس، مشاركة مصرية لافتة، حيث شارك بالمؤتمر والذي انطلقت أعماله في "دكار" بالسنغال أبريل الجاري، ممثلون عن 86 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا. 
وقد أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة علي التوالي، واختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. 

txt

عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

"عيش" يشيد بالجهود التى قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعم المرأة العاملة
 

هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها آليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في الخروج من الأزمة الراهنة، والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا في كلمته إلى أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة على الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات. 
جدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا، مصر، الهند، السنغال، رواندا، فيتنام،  كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف أنحاء العالم. 
كما استعرضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أمام المؤتمر الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المصرية إلى دول "إفريقيا وأوروبا" وجهود قطاع الصناعات الغذائية في مصر والذي ارتفعت صادراته العام الماضي لـ 5.1 مليار دولار، كما تناول المؤتمر الحديث عن أبرز القضايا العالمية وتأتي في الصدارة أزمة سلاسل الإمداد وتداعيات الأحداث الأخيرة على التجارة العالمية. 

txt

اتحاد عمال مصر: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر المقبل


وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: مصر تمتلك فرصا عظيمة في التصدير لدول إفريقيا بحكم الموقع الاستراتيجي وكذلك بحكم التاريخ، والتركيز خلال الفترة الراهنة يجب أن يكون بحث تلك الفرص وتعظيم الاستفادة من المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات الدولية والعالمية لعرض تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والممرات الملاحية الجديدة التي وفرت زمن المرور من قناة السويس وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا وهي تجارب يمكن نقلها إلى إفريقيا بأياد مصرية، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بالوقت الراهن للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز جهود مصر الطامحة إلى إحلال السلام بالشرق الأوسط.

عمال الزراعة النائب خالد عيش عمال مصر مجلس الشيوخ النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك