سارة الشلقاني: الرئيس يركز على توطين الصناعات الحيوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية “DMC” أبرز ما جاء في جريدة “الدستور” العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2024.

وعلقت سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة "الدستور" على خبر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تحويل مصر إلى مركز للنقل وتجارة الترانزيت، قائلة: “الموانئ من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية والاستراتيجية الوطنية للدولة تهدف للوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030”.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc: “الرئيس السيسي من وقت لآخر في اجتماعاته مع وزير النقل والقطاعات المعنية يركز على أهميته توطين هذه الصناعات الحيوية”.