الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سارة الشلقاني: الرئيس يركز على توطين الصناعات الحيوية

سارة الشلقاني
سارة الشلقاني

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية “DMC” أبرز ما جاء في جريدة “الدستور” العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2024.

وعلقت سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة "الدستور" على خبر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تحويل مصر إلى مركز للنقل وتجارة الترانزيت، قائلة: “الموانئ من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية والاستراتيجية الوطنية للدولة تهدف للوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030”.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc: “الرئيس السيسي من وقت لآخر في اجتماعاته مع وزير النقل والقطاعات المعنية يركز على أهميته توطين هذه الصناعات الحيوية”.

السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالي؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك