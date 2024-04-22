صنع الله إبراهيم يروى قصة تهديد زوجته بالطلاق بسبب الصحف

ردّ الروائى صنع الله إبراهيم، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، مساء اليوم، عن سؤال:"هناك صحفا كانت تقدم أخبارًا جادة لكن اخترت في روايتك ١٩٧٠ الأخبار الخفيفة فقط لماذا؟"، فجاءت إجابته:"كانت الاخبار كثيرة جدا ولا بد أن يكون هناك مصفى لتلك الاخبار التي تحقق الرؤية الكاملة للرواية، وكنت مهدد بالطلاق من قبل زوجتي نتيجة وجود الصحف الكثيرة داخل البيت.

أضاف"صنع الله" أنه تخلص من هذا الكم من الصحف عبر عمل ارشيف ومصفى للاخبار التي تساهم في إلقاء ضوء عن شخصية عبد الناصر :"على سبيل المثال كان يزور خنادق قبل حرب الاستنزاف، فشهد مشهد غريب وقد رأى صورة تشي جيفارا، وكان رده فعل طبيعي أن يسأل لماذا لا اكون أنا، خاصة أنه زعيم لمصر والعالم العربي".

أعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي أنطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

وشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.

إبراهيم عبدالمجيد

• الرئيس الشرفي للملتقى وهو كاتب وروائي وقاص مصري. من أشهر أعماله «ثلاثية الإسكندرية».

• صدرت له العديد من الأعمال تتنوع بين الروايات والقصة القصيرة وغيرها من الأنواع الأدبية؛ منها «ليلة العشق والدم»، «البلدة الأخرى»، «بيت الياسمين» «لا أحد ينام في الإسكندرية»،«طيور العنبر»، «الإسكندرية في غيمة»، «الشجرة والعصافير»، «إغلاق النوافذ»، «فضاءات»، و«سفن قديمة».

وترجمت العديد من أعماله إلى لغات أخرى.

إبراهيم نصرالله

• كاتب فلسطيني كبير وهو روائي وشاعر وأديب فلسطيني. يعدّ اليوم واحدًا من أكثر الكتاب العرب تأثيرًا وانتشارًا، حيث تتوالى الطبعات الجديدة من كتبه سنويًا، كما تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة.

• نشر حتى الآن 15 ديوانًا شعريًا و22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.