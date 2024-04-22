الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أشد تطرفًا".. سفير مصر الأسبق بتل أبيب يحذر من الحكومة الإسرائيلية المستقبلية

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

أفاد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق في تل أبيب والعضو بالمجلس المصري للشئون الخارجية، بأن الاتجاهات المتطرفة في السياسة الإسرائيلية ليست بالظاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن جذورها تعود إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، وأن والد رئيس الوزراء الإسرائيلي كان من أبرز الشخصيات اليمينية المتطرفة.

وأكد "سالم" خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ديفيد بن جوريون، مؤسس دولة الاحتلال، قد دمج اليمين المتطرف في النسيج السياسي للدولة، حيث تحولت الجماعات المتطرفة إلى أحزاب سياسية، وأضاف أن اليمين الصهيوني بدأ يكشف عن وجهه العنيف مع اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين، حيث شارك بنيامين نتنياهو في مظاهرات حملت صور رابين مع علامات نازية وهتافات تدعو لموته، وهو ما أدى إلى اغتياله.

وأشار السفير إلى وجود خمسة أحزاب دينية متطرفة في إسرائيل، معتبرًا أن حزب الليكود هو الأكثر تطرفًا بينها، ولفت إلى أن إسرائيل كانت تحت حكم الأحزاب العمالية منذ عام 1948 وحتى عام 1977، ومنذ ذلك الحين وهى تحت سيطرة حزب الليكود واليمين.

وأكد "سالم" أن الحكومة الحالية هى السابعة والثلاثون في تاريخ الدولة، مشددًا على أن الحكومة القادمة ستكون أكثر يمينية وتطرفًا، وأضاف أن الشعب الإسرائيلي بات أكثر تطرفًا، حيث يرفض 83% منهم وقف الحرب ويؤيدون استمرار العمليات العسكرية ضد غزة.

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