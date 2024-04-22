الإثنين 22 أبريل 2024
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ناجى قمحة: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ 1948 (فيديو)

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أن مصر تقف في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم يكن مجرد رد فعل للأحداث الراهنة، بل هو نتاج سياسة مصرية ثابتة على مر السنين.

وأوضح "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لم تتوان عن تقديم العون للشعب الفلسطيني، حتى في أوقات الضعف الداخلي، مؤكدًا أن البيروقراطية المصرية كانت السند الذي أنقذ البلاد في أصعب الأوقات.

ولفت إلى أن مصر، بفهمها العميق لتعقيدات المنطقة، قد أدركت أن الأحداث التي شهدها الإقليم منذ الثمانينيات كانت تهدف إلى إضعاف جدار الصد الأول أمام الكيان المحتل.

وأضاف أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت مساعدات وخاضت معارك دفاعًا عن القضية، ما أدى إلى استنزاف اقتصادي كبير، وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كان لها تأثير اقتصادي ملموس، إذ تأثرت السياحة والتجارة الخارجية وحركة الملاحة بشكل كبير.

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