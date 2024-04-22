الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هجمات حماس وراء "توتر الأجواء"

الإطاحة برئيس المخابرات.. توقعات بـ"حزمة استقالات" فى إسرائيل

اللواء أهارون هاليفا
اللواء أهارون هاليفا

قال محرر الشئون الدولية دومينيك واجورن، إنه من الممكن تقديم المزيد من الاستقالات بعد التي قدمها رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الإثنين، بحسب سكاي نيوز الإنجليزية.

وجاءت الاستقالة على خلفية اعتراف اللواء أهارون هاليفا بأنه فشل في التنبؤ بوقوع ومنع هجمات حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وعندما سُئل ما إذا كان هناك احتمال لتقديم المزيد من الاستقالات، قال واجورن: "أعتقد ذلك، بشكل محتمل".

واعترف عدد من قادة جيش الدفاع الإسرائيلي ورؤساء المخابرات بالمسئولية وأعلنوا عن تحملهم لخطأهم أعقاب السابع من أكتوبر.

وكتب اللواء هاليفا خطاب استقالة طويلًا جدًا، يقول فيه إن "العبء الذي يتحمله بعد السابع من أكتوبر هو شيء سيعيش معه طوال حياته".

وأضاف واجورن أن هناك "محاسبة"، وأن إسرائيل تحاول معرفة ما حدث في السابع من أكتوبر، والذي كان "فشلًا استخباراتيًا وعسكريًا هائلًا".

و"ستكون هناك لجنة تحقيق" فيما حدث بحسب "واجورن" الذي أضاف أن الاستقالة بمثابة "بداية لعملية ستكون طويلة وأعتقد أنها مؤلمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، حيث تتفاعل مع الإخفاقات، التي أدت إلى أسوأ خسارة لحياة يهودية منذ الحرب العالمية الثانية".

محرر الشؤون الدولية دومينيك واجورن المخابرات العسكرية الإسرائيلية سكاي نيوز الإنجليزية اللواء أهارون هاليفا هجمات حماس

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال