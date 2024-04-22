الإطاحة برئيس المخابرات.. توقعات بـ"حزمة استقالات" فى إسرائيل

هجمات حماس وراء "توتر الأجواء"

قال محرر الشئون الدولية دومينيك واجورن، إنه من الممكن تقديم المزيد من الاستقالات بعد التي قدمها رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الإثنين، بحسب سكاي نيوز الإنجليزية.

وجاءت الاستقالة على خلفية اعتراف اللواء أهارون هاليفا بأنه فشل في التنبؤ بوقوع ومنع هجمات حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وعندما سُئل ما إذا كان هناك احتمال لتقديم المزيد من الاستقالات، قال واجورن: "أعتقد ذلك، بشكل محتمل".

واعترف عدد من قادة جيش الدفاع الإسرائيلي ورؤساء المخابرات بالمسئولية وأعلنوا عن تحملهم لخطأهم أعقاب السابع من أكتوبر.

وكتب اللواء هاليفا خطاب استقالة طويلًا جدًا، يقول فيه إن "العبء الذي يتحمله بعد السابع من أكتوبر هو شيء سيعيش معه طوال حياته".

وأضاف واجورن أن هناك "محاسبة"، وأن إسرائيل تحاول معرفة ما حدث في السابع من أكتوبر، والذي كان "فشلًا استخباراتيًا وعسكريًا هائلًا".

و"ستكون هناك لجنة تحقيق" فيما حدث بحسب "واجورن" الذي أضاف أن الاستقالة بمثابة "بداية لعملية ستكون طويلة وأعتقد أنها مؤلمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، حيث تتفاعل مع الإخفاقات، التي أدت إلى أسوأ خسارة لحياة يهودية منذ الحرب العالمية الثانية".