رومانو: تياجو سيلفا قرر مغادرة تشيلسي نهاية الموسم

قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن تياجو سيلفا قائد نادي تشيلسي قرر مغاردة النادي نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وكتب رومانو عبر حسابه بمنصة “x”، أن تياجو سيلفا سيترك تشيلسي بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

وأضاف رومانو، أن القرار نهائي حيث أجل اللاعب رحيله بعدما تلقى عروضًا في يناير الماضي من أجل مساعدة البلوز.

وأتم رومانو، أن اللاعب يمتلك اهتمام كبير من نادي طفولته فلومينسي البرازيلي لضمه في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.

سيلفا يلعب موسمه الرابع مع تشيلسي منذ انضمامه في صفقة انتقال حر موسم 2020-2021 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب صاحب الـ 39 عامًا مع تشيلسي 149 لقاء في جميع المسابقات وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

وساهم سيلفا في التتويج مع تشيلسي بـ 3 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الفريق.