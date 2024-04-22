الحبس 3 سنوات لمتهمين بقضية تهريب الأدوية الكبرى

قضت محكمة الجنح المختصه، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس 6 متهمين 3 سنوات وبراءة آخرين في تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.

وتضمنت التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، أن الواقعة تتلخص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021، والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفقة أحد مصادره السريين تمكن من ضبطها حال تسليم المصدر السري بعضا من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وباستجواب “رضوى. م”، أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها تربطها علاقة صداقة وزمالة بالعمل، مع المتهم رامي.ب، وزوجته آنذاك نهى.م، وسافروا سويا لفرنسا في شهر يناير 2020، وتعرفت على كل من أحمد.س، وعادل.ص، وطلب منها ذات الطلب وهو توصيل حقيبة بصفة ودية، وفور وصولها تقابلت مع أحد الأشخاص طرف المدعو أحمد.س، وسلمته الحقيبة ثم سافرت مرة أخرى مع ذات الأشخاص في غضون شهر مارس 2020، واستلمت حقيبة مرة أخرى لتوصيلها، وبداخلها بعض الفيتامينات.