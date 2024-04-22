5 أنواع مختلفة.. كيف يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في وظائف الجسم؟

المغنيسيوم هو معدن مهم يلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من دعم وظائف العضلات والأعصاب وحتى تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

ومع ذلك، ليست كل مكملات المغنيسيوم متساوية. تقدم الأنواع المختلفة من المغنيسيوم فوائد فريدة ويتم امتصاصها بشكل مختلف من قبل الجسم.

ويرصد التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن أنواع المغنيسيوم المختلفة.

جليسينات المغنيسيوم

جليسينات المغنيسيوم هو شكل شائع من المغنيسيوم المعروف بقدرته على تعزيز الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.

يرتبط هذا النوع من المغنيسيوم بالحمض الأميني جليكاين، مما يعزز امتصاصه في الجسم.

إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم مثل الأرق أو الليالي المضطربة، فقد يكون جليسينات المغنيسيوم هو الخيار الأمثل لك.

يمكن أن يساعد تناول جليسينات المغنيسيوم قبل النوم على تهدئة عقلك واسترخاء عضلاتك وتحسين نوعية نومك، مما يضمن لك الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش والتجدد.

أكسيد المغنيسيوم

إذا كنت تبحث عن مكملات المغنيسيوم لدعم جهازك الهضمي، فقد يكون أكسيد المغنيسيوم هو الخيار المناسب لك.

لأكسيد المغنيسيوم تأثير ملين قوي، مما يجعله مفيدًا في تخفيف الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الجسم لا يمتص أكسيد المغنيسيوم جيدًا مثل الأشكال الأخرى من المغنيسيوم.

ويمكن أن يسبب أحيانًا اضطرابًا في المعدة والإسهال، خاصة عند تناوله بجرعات عالية.

يعتبره البعض مضادًا للحموضة لعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة والمعدة الحامضة. إذا كنت تستخدم أكسيد المغنيسيوم لخصائصه المطهرة، فابدأ بجرعة منخفضة ثم زدها تدريجيًا لتجنب الانزعاج الهضمي.

سيترات المغنيسيوم

سيترات المغنيسيوم هو شكل شائع آخر من المغنيسيوم المعروف بفوائده الهضمية.

يرتبط هذا النوع من المغنيسيوم بحمض الستريك، مما يساعد على تعزيز امتصاصه ويجعله لطيفًا على المعدة مقارنة بأكسيد المغنيسيوم.

سترات المغنيسيوم تدعم عملية الهضم المنتظمة، وتخفف الإمساك، وقد تساعد في منع حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالأوكسالات في البول.

إذا كنت تبحث عن مكملات المغنيسيوم لدعم صحة الجهاز الهضمي دون التعرض لخطر اضطراب المعدة، فإن سترات المغنيسيوم هي خيار ممتاز.

كبريتات المغنيسيوم

كبريتات المغنيسيوم، المعروفة أيضًا باسم ملح إبسوم، هي نوع من المغنيسيوم يستخدم بشكل شائع خارجيًا لتهدئة آلام العضلات واسترخاء الجسم.

عند إذابته في الماء الدافئ، يمكن أن تساعد حمامات ملح إبسوم في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين الرياضيين وأولئك الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالعضلات.

في حين أن كبريتات المغنيسيوم تستخدم بشكل موضعي في المقام الأول، فإن بعض الأشخاص يستخدمونها أيضًا عن طريق الفم كملين لتخفيف الإمساك.

ومع ذلك، من المهم استخدام كبريتات المغنيسيوم عن طريق الفم تحت إشراف الطبيب لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.