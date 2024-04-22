الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"مصر من تاني".. سهير عبد الحميد تروى لـ"الدستور" قصة اقتناء أول كتاب

سهير عبد الحميد
سهير عبد الحميد

روت الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد قصة أول كتاب قامت بإقتنائه فى سن المراهقة وهي في السادسة عشرة من العمر تتحسس عناوين الكتب بشغف وحيرة بعد أن فرغت من قراءة روايات ملف المستقبل ومعظم روايات يوسف السباعي ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس..

وقالت عبد الحميد، لـ"الدستور"، في اليوم العالمى للكتاب:"كنت وأنا ألتقط من أرفف جناح أخبار اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كتابًا حمل اسم "مصر من تاني" للكاتب محمود السعدني.. جذبني العنوان وكنت لا أعلم أن محتواه سيرسم لي معالم الطريق بعد أن أفض تلك السطور التي نقلتني من عالم التاريخ الرتيب المحفلط الجامد في مناهج الدراسة إلى عالم التاريخ الحي النابض الآسر، تاريخ حمل نظرة رجل من الشارع على غير علاقة رسمية مع التاريخ كما ذكر فى مقدمة الكتاب "إن مصر في نظر المحترفين هى سلسلة طويلة من الأمراء والمماليك والسلاطين ولكنها في نظر العبد لله مجموعة متصلة من الأجيال والصياع وأصحاب الحاجات والمتشردين " 

txt

هيئة الكتاب تصدر "الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري"

txt

"مدائن معلقة".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ ياسين عدنان

وأكدت عبد الحميد أن السعدني استطاع ان يحول تاريخ مصر الأبكم الأصم في كتب التاريخ التقليدية إلى تاريخ من دم ولحم بتفاصيله؛ قائلة: "شجر الدر التي طحنت مجوهراتها في الهاون حتى لا ترتديها بعدها امرأة أخرى، ضرتها "أم علي" التي قتلتها ثم صنعت الرقاق بالسكر ابتهاجًا واحتفالا فصار طبقًا شهيرا باسمها، أبو رحاب المطرب الشعبي الذي كرس صوته لمقاومة ظلم المماليك الذي يذكرك بالثنائي الشهير نجم والشيخ الإمام،  أحمد القراد الذي كان يسرح في شوارع القاهرة ثم قام هو وقرده بدور ضابط الاتصال بين زعماء الأحياء أثناء الثورة على الفرنسيين، الشيخ الجوسقي شيخ طائفة العميان الذي قاد تلك الثورة وأخرج ما فى خزائنه من غلال ودقيق ووزعه على المقاتلين واشترى السلاح من ماله الخاص وبث العميان في كل ركن من أركان المدينة يأتون إليه بالأخبار.

وتابعت "بعد قراءتي للكتاب كرهت لغة الأرقام التي كتبت بها معظم كتب التاريخ ووجدتني أميل إلى لغة الحكاية ومنطق السرد فالتاريخ في مجمله مجموعة من الحكايات نسجت خيوطها من دم ولحم البشر، وصار دربي ومشروعي في الكتابه هو التنقيب عمّا خفي من تاريخنا المنسي 

واختمت عبد الحميد: "بلغ تأثري بكتاب السعدني مبلغه فبعد عشرين عامًا من قراءتي الأولى له، قررت استخدام اسمه ليكون عنوان كتابي "إسكندرية من تاني..الخواجات والأولياء والجدعان".

التاريخ روايات نجيب محفوظ يوسف السباعي إحسان عبد القدوس أخبار اليوم

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

"معاها فلوس الجمعية".. أمن الجيزة يفحص ملابسات اختفاء طالبة بالحقوق (صور)

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال