حظوظك الفلكية ليوم الإثنين.. توقعات الأبراج لجميع مواليد 22 أبريل

يقدم “الدستور” في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين لموافق 22 أبريل 2024 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاثنين 22 أبريل 2024

الحمل

قد تجد تغييرات في نمط الحياة أكثر فائدة. من المرجح أن تمنحك سيارة جديدة أو منتج كبير إحساسًا بالإنجاز. من المتوقع أن يمر الممثلون وعارضو الأزياء بوقت عصيب على الصعيد المهني. من المرجح أن تكون التغييرات على الجبهة الداخلية موضع ترحيب من الجميع. سيكون السفر مع العائلة والأصدقاء ممتعًا للغاية. سيتمكن أولئك الذين يعيشون بالإيجار قريبًا من امتلاك منزل خاص بهم. سيجد الطلاب دعم الأقران مشجعًا.

الثور

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون للبقاء في صحة جيدة. مبادرتك لتوفير المال ستكون موضع تقدير. هذا هو الوقت المناسب لتعزيز موقفك على الصعيد المهني. لا تقفز إلى استنتاجات تتعلق بقضية داخلية دون معرفة التفاصيل الكاملة. هناك أمسية مثيرة بالخارج وستكون ممتعة للغاية. من المحتمل أن تتجاوز توقعاتك على الصعيد الأكاديمي.

الجوزاء

ومن المرجح أن يكون المرضى في طريقهم إلى التعافي. هذا ليس أفضل وقت لإنفاق المال على شيء باهظ الثمن. قد يأتي أدائك تحت العدسة. قد يجعل حب التجوال البعض يشعر بالركود في المنزل. رحلة إلى مكان بعيد يمكن أن تجعلك متحمسًا. سيتم التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها على الصعيد الأكاديمي.

السرطان

سوف تجدك الانضباط الذاتي في مقتبل الصحة. من المرجح أن تصل خياراتك الاستثمارية إلى نقطة الهدف. هذا هو الوقت المناسب للابتهاج ببعض الإنجازات على الصعيد المهني. لا يمكن استبعاد الاحتفال بحدث ما أو بنجاح شخص ما. السفر إلى موقع جديد أمر وارد بالنسبة للبعض. هذا يوم مناسب لإبرام صفقة عقارية. قد يصبح تفوقك الأكاديمي حديث المدينة.

الأسد

قد تكون الجهود المتضافرة قادرة على التخلص من المرض. قد يجد البعض منكم خزائنه فارغة بسبب الميزانية الخاطئة. قد لا تجد الأمور سلسة على جبهة العمل. قد يكون لتجهيز المنزل الأولوية على أشياء أخرى اليوم. أبقِ خيارات السفر مفتوحة. قد تصبح الخاصية التي تم التقدم بطلب للحصول عليها طائر القطرس حول رقبتك. من الممكن إجراء منافسة صعبة بالنسبة لبعض الطلاب.

العذراء

عدم الانتظام في التدريبات قد يبدأ بالظهور على جسمك. يمكن لشخص ما أن يأخذك في جولة على الجبهة النقدية. لا تتأثر بزملائك وتندفع إلى أشياء تندم عليها لاحقًا. من الممكن حدوث مواجهة مع الزوج أو أحد كبار العائلة. يعد القيام بزيارة خارج المدينة للقاء الأقارب أمرًا ممكنًا بالنسبة للبعض. إن أدائك الرائع على الصعيد الأكاديمي سيفتح لك العديد من السبل.

الميزان

قد تكون مشاكل الجهاز الهضمي مزعجة، ولكن ليس لفترة طويلة. سوف تحتاج إلى تقييم نفقاتك. قد يضع شخص ما ذكائه ضد ذكائك، فقط ليكون واحدًا منك. قد يتطلب أصحاب المنازل بعض الجهود للعثور على مستأجرين مناسبين. الإجازة متاحة، لكن الحجز قد يصبح مشكلة. من المرجح أن يتم تجديد السكن الحالي. أولئك الذين يشعرون بالقلق على الصعيد الأكاديمي سيتمكنون من اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق أحلامهم.

العقرب

سيبذل عشاق اللياقة البدنية قصارى جهدهم للحصول على اللياقة البدنية المثالية. سيحتاج أولئك الموجودون في الشريحة الضريبية العليا إلى إدارة شؤونهم المالية بشكل جيد. سوف تتمكن من تدريب عقلك على البقاء هادئًا في الظروف الصعبة. قد تحتاج إلى إيجاد طاقة إضافية للقيام بمهمة على الجبهة الداخلية. ويدل على سلاسة السير لمن هم في رحلة طويلة.

القوس

لا تجازف بصحتك اليوم. قد تحتاج إلى إرشادات الخبراء لإدارة أموالك. قد تكون المحاضرة الأخلاقية لأحد كبار السن مملة، وليست محفزة، لذا تحملها بثبات، التعامل اللبق مع مشكلة عائلية سوف يتجنب المواجهة. يمكنك التخطيط لرحلة خارج المدينة لمقابلة قريب أو صديق، قد يكون شخص ما متعاطفًا مع قضيتك وسيفعل الكثير لمساعدتك.

الجدي

تظل الصحة ممتازة، حيث تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على لياقتك البدنية. لا تتعجل في دفع ثمن شيء ما دون الحصول على كافة التفاصيل. ليست هناك حاجة للتسرع في مسألة ليست ملحة. ستظل ربات المنزل مشغولات، لكنهن ما زلن يجدن الوقت لبعض القيل والقال الخامل! قد تكون النصيحة المالية مربحة وتجلب لك بعض الأعمال الجيدة. القرارات المتخذة بشأن مسألة الملكية الآن ستكون مهمة.

الدلو

من المهم اختيار المسار الصحيح على الصعيد الصحي. يجب معالجة الوضع المالي المتدهور. ستشجعك المنافسة الشديدة في العمل على تقديم أفضل ما لديك. الطبيعة المتعجرفة لأحد أفراد العائلة يمكن أن تدفعك إلى قوقعتك. ويدل على سلاسة السير لمن هم في رحلة طويلة. يمكنك أن تصبح جادًا بشأن شراء عقار.

الحوت

سوف تنجح في الحفاظ على المستوى الأمثل من اللياقة البدنية. من المحتمل أن تكون هناك عوائد جيدة من صفقة عقارية بالنسبة للبعض. قد يتعين عليك أن تظل مرنًا في المواقف المتقلبة على الصعيد المهني. قد يلزم استعادة انقطاع التواصل مع الزوج. تعد رحلة الريف مع الأصدقاء والعائلة بالكثير من المرح والبهجة.