الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تيك توك يندد بمحاولة حظره فى أمريكا: سحق لحرية التعبير

تيك توك
تيك توك

أثار "تيك توك"، أمس الأحد، مخاوف بشأن حرية التعبير، بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذا لم تبع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، السبت، بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك، مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية، إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق، بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

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