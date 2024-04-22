الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هرتسوج يحذر من تطوير إيران لأسلحة نووية

أسلحة نووية
أسلحة نووية

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، من مغبة تطوير إيران لأسلحة نووية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، ووسائل إعلام أخرى تابعة لمجموعة أكسل سبرينجر للنشر، في مقر إقامته الرسمي.

وقال هرتسوج إن "من الواضح أن رغبة إيران في الحصول على القنبلة النووية تمثل التهديد الأكبر للاستقرار في العالم.

وأضاف: "ونظرا لهذا الخطر، ناشد هرتسوج العالم الحر العمل معا و"القتال إذا لزم الأمر".

وحذر من مغبة سياسة الاسترضاء تجاه إيران. وبدون الإشارة إلى الهجوم على أهداف عسكرية في إيران أمس الأول الجمعة، والذي نُسب إلى إسرائيل، أكد هرتسوج أن بلاده تتصرف "بمسئولية" وتسعى جاهدة من أجل السلام والاستقرار. وأضاف أنه في "لعبة شطرنج السياسة العالمية" كثيرا ما يتعلق الأمر بـ "التصرف بمسؤولية وضبط النفس"، وقال هرتسوج إن "هذا ما فعلناه طوال الأزمة".

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف البقاع الغربى فى لبنان

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل|دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في حقل العمر بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى