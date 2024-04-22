هرتسوج يحذر من تطوير إيران لأسلحة نووية

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، من مغبة تطوير إيران لأسلحة نووية.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، ووسائل إعلام أخرى تابعة لمجموعة أكسل سبرينجر للنشر، في مقر إقامته الرسمي.

وقال هرتسوج إن "من الواضح أن رغبة إيران في الحصول على القنبلة النووية تمثل التهديد الأكبر للاستقرار في العالم.

وأضاف: "ونظرا لهذا الخطر، ناشد هرتسوج العالم الحر العمل معا و"القتال إذا لزم الأمر".

وحذر من مغبة سياسة الاسترضاء تجاه إيران. وبدون الإشارة إلى الهجوم على أهداف عسكرية في إيران أمس الأول الجمعة، والذي نُسب إلى إسرائيل، أكد هرتسوج أن بلاده تتصرف "بمسئولية" وتسعى جاهدة من أجل السلام والاستقرار. وأضاف أنه في "لعبة شطرنج السياسة العالمية" كثيرا ما يتعلق الأمر بـ "التصرف بمسؤولية وضبط النفس"، وقال هرتسوج إن "هذا ما فعلناه طوال الأزمة".