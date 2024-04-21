الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف استعادت مصر رأس الملك رمسيس الثانى من سويسرا؟.. كبير الأثريين يكشف

الآثار
الآثار

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمعبد "بيت المليون سنة" الذي أقامه الملك رمسيس الثاني في أبيدوس خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي كان يُعد مركزًا للعبادة وتأليه الآلهة الثلاثة الرئيسية: أوزوريس، وإيزيس، وحورس.

أوضح شاكر أن المعبد، الواقع على بُعد 270 مترًا من معبد سيتي الأول الجنائزي، يحتضن نقوشًا وكتابات فريدة تُعبر عن مفاهيم الموت والحياة الآخرة في الديانة المصرية القديمة، وهى كتابات لا توجد بكمالها في أي مكان آخر بالعالم سوى هناك، وتُعد أبيدوس، الواقعة في محافظة سوهاج شمال غرب الأقصر، موطنًا لهذه الكنوز الأثرية.

كما تطرق إلى الاكتشاف الأثري الهام الذي تم في عام 1981، حيث تم العثور على تمثال ضخم لميريت آمون، ابنة رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، في أخميم، والذي يُعتبر أكبر تمثال لامرأة من العصر الفرعوني وصل إلينا، ويُعرض حاليًا في المتحف المفتوح بسوهاج.

وفي ختام تصريحاته، أشار شاكر إلى نجاح وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية في استعادة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني، الذي كان قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية وتم استرداده من سويسرا في يوليو الماضي، ليُعاد إلى أرض الوطن ويُعرض بجانب تمثال ابنته ميريت آمون في أخميم، العاصمة التاريخية للإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا.

مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة السياحة والآثار السياحة الاثار الملك رمسيس الثاني أبيدوس بيت المليون سنة أوزوريس ايزيس معبد سيتي الأول الاكتشاف الأثري ميريت آمون رمسيس الثاني أخميم المتحف المفتوح الخارجية رأس تمثال الملك رمسيس سويسرا نفرتاري

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

الإعدام للمتهم بالتعدى على قاصر 5 أشهر فى كفرالشيخ

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة