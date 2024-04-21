حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى الأحد 21/أبريل/2024 - 09:59 م 4/21/2024 9:59:18 PM اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي عدسة: طارق الجباس شارك طباعة اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي شارك طباعة