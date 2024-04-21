الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

اليوم الثانى ملتقى
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي

اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي

اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي
اليوم الثانى ملتقى القاهره الادبي

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