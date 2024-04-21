"كإنه فرح ابنه".. لقطات من غناء عمرو دياب فى فرح نجل محمد فؤاد (فيديو)

احتفل المطرب محمد فؤاد بحفل زفاف نجله مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية، والذي حضره العديد من نجوم الوسط الفني والذي كان أبرزهم المطرب عمرو دياب.

وتيعرض "الدستور" فيديوجراف يبرز فيه أبرز لقطات من فرح ابن المطرب محمد فؤاد.

وشهد حفل زفاف عبدالرحمن، نجل محمد فؤاد حضور العديد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، وكذلك الفنانون المقربون من “فؤش” وصناع المزيكا وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

كان محمد فؤاد احتفل في شهر مارس الماضي بعقد قران نجله عبدالرحمن وذلك داخل قصر محمد علي بمنطقة المنيل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء أبرزهم: مصطفى قمر، وليد سعد، مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وليد سعد، خالد عجاج، حميد الشاعري، ودنيا عبدالعزيز وزوجها، ومحمد لطفي، وذلك بعد فترة خطوبة دامت لثلاث سنوات منذ 2021 والاحتفال بالخطوبة داخل فيلا محمد فؤاد بالساحل الشمالي.