مدرب دريمز الغاني: سعيد بالتعادل مع الزمالك.. ونجحت في تحقيق هدفي

قال عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني إنه خاض مباراة الزمالك اليوم في ذهاب نصف النهائي لتحقيق التعادل إذا فشل في تحقيق الفوز.

وأضاف المدير الفني للفريق: "سعيد بالتعادل مع الزمالك لأنني كنت أسعى لتحقيق هدفين من المباراة إما التعادل أو الفوز ونجحت في تحقيق أحدهما".

وتابع عبد الكريم زيتو: "مباراة العودة ستكون أكثر صعوبة، لأن الفريقين سيلعبان بطريقة مفتوحة، وعلينا التركيز بشكل أكثر في المباراة المقبلة".

وقال المدير الفني لفريق دريمز: "غياب زيزو عن المباراة ليس مسؤوليتنا، وخطتنا كانت واضحة سواء لعب زيزو مع الزمالك أم لا، وقد يشارك اللاعب في لقاء العودة بغانا".

وأضاف عبد الكريم زيتو: "لا يوجد مدرب في العالم يوجه لاعبيه لإهدار الوقت، ولم أطالب لاعبي فريقي بإهدار الوقت، ولكن قد يكون فعلوا ذلك بسبب الإجهاد الذي تعرضون له في اللقاء".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

وأصبح الزمالك مُطالبًا بالفوز أو تحقيق التعادل الإيجابي في مباراة الإياب التي ستقام في غانا الأسبوع المقبل من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية.

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