بصمة موظفين.. القصة الكاملة لتزوير صاحب محل أختام لإحدى الجهات السيادية

«بصمة ممهورة بتوقيع الموظفين».. حيلة من صاحب محل أدوات منزلية وصاحب شركة دعاية وإعلان لتزوير محررات رسمية لإحدى الجهات السيادية حتى كشفتها مباحث الأموال العامة بالجيزة فما تفاصيل الواقعة.

تفاصيل تهم النيابة العامة

حملت القضية رقم 280702 لسنة 2023 جنايات قسم الهرم، المقيدة برقم 3010 لسنة 2023 كلي أكتوبر.

تتهم النيابة العامة «إبرام. و» 32 سنة، صاحب حانوت أدوات منزلية، «عبدالمنعم. ر»، 47 عامًا، «محمد. س»، صاحب شركة دعاية وإعلان، وتبين أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقة الاتفاق المساعدة فيما بينهما في تزوير في محرر رسمي هو كارنيه والمنسوب صدوره للمخابرات العامة المصرية بأن اتفقوا على اصطناعه على غرار المحرارات الصحيحة منه وساعد المتهم الأول بأن أمدهم ببياناته فدونها المتهمان الثاني والثالث باستخدام الحاسب الآلي ومهروه ببصمة إمضاء منسوبة لأحد موظفي تلك الجهة.

محرر رسمي مزور

وقال الشاهد الأول ضابط بمكافحة جرائم الأموال العامة بأن وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية فانتقل لمكان ضبط المتهم الأول وابصره محرزًا المحرر مزور، كارنيه منسوب صدوره للمخابرات العامة المصرية، فضبطه.

بمواجهته أقر باشتراكه مع المتهمان الثاني والثالث، أمكن ضبطهم، على اصطناعه على غرار الصحيح منه لإيهام المتعاملين معهم بقدرتهم على انهاء مصالحهم نظير الحصول منهم على مبالغ مالية نقدية.

تقرير الأدلة الجنائية

ملاحظات النيابة عقب استلام تقرير فحص الأدلة الجنائية فتبين أن الكارنيه محل الفحص مزورًا تزويرًا كليا عن طريق الطباعة وكلا من الأرضية والبيانات الثابتة بوجه وظهر الكارنيه عن طريق الحاسب الآلي باستخدام طابعة كمبيوتر وتزويره يجوز على الشخص العادي، وأقر المتهم الثاني بارتكابه الواقعة.