الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: السياسة المتعقلة للدولة وراء زيادة الصادرات المصرية

الصادرات
الصادرات

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن أسباب زيادة صادرات مصر بأكثر من 5% في الربع على أساس سنوي.

وقال "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على فتح الأسواق وبناء اتفاقات تسهل مجال عبور الصادرات المصرية.

وأضاف أن مصر حاليًا منفتحة انفتاحًا كبيرًا وفقًا للاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد سوقًا كبيرة جدًا، متابعًا: "الاتفاق الذي وقعته مصر مع تركيا حقق نجاحًا كبيرًا وتركيا سوقًا مهمة جدًا".

وتابع: "لدينا أيضًا السوقان الأهم وهما الإمارات والسعودية، فضلًا عن باقي الدول العربية، إضافة إلى السوق الأمريكية، كما أن وتيرة دخول الصادرات المصرية إلى إفريقيا بدأت ترتفع مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة، واندماج مصر وتفاعلها مع اتفاقية الكوميسا" مشددًا على أن دور الدولة في فتح الأسواق كان مهمًا جدًا.

واستكمل: "لو تحدثنا عن زيادة الصادرات المصرية إذا فنحن لدينا إنتاج"، مشيرًا إلى أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا؛ لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.

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