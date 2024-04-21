الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نادية شكري: غربتي 7 سنوات أبعدتني عن الأضواء و"الوتد" أبرز أعمالي الدرامية

الفنانة نادية شكري
الفنانة نادية شكري

أكدت الفنانة نادية شكري، أنه عقب عودتها من الغربة أدت العديد من الأدوار الفنية والتي لم يكتب لها نفس النصيب من شهرة أدوارها السابقة، مثل دورها الذي لا يُنسى في مسرحية «العيال كبرت».

وقالت«شكري»، في حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، والمُذاع على شاشة «cbc»: قضيت 7 سنوات من عمري خارج مصر ما تسبب في بعدي عن الأضواء لفترة.

وتابعت:«شاركت في أعمال فنية جميلة مثل المرأة في الإسلام وعباد الرحمن، بجانب الوتد الذي لاقى نسبة جيدة من المشاهدة، وكذلك مسرحية العيال كبرت».

وأشارت إلى أدوارها في أعمال درامية مثل «حضرة الضابط أخي» الجزء الأخير منه و«حكايات بنات» وإلى أدوارها بأعمال مسرحية أيضا، وجميعها نجح بشكل جيد على المستوى الفني والبعض منها نجح على المستوى الجماهيري.

cbc العيال كبرت الستات مايعرفوش يكدبوا

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