"الكباسة".. كيف تساعد ماكينات الخياطة مشاهير "تيك توك" فى تحقيق الأرباح؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأجهزة هواتف محمولة مثبتة على ماكينات خياطة، حيث تؤدي دور "الكباسة" على حسابات مشاهير تيك توك لمساعدتهم في زيادة تحقيق الربح.

والتكبيس في تيك توك يعتبر استراتيجية فعالة يستخدمها مستخدمو هذه المنصة العالمية لزيادة شعبيتهم وكسب الأموال من خلال التفاعل الذي يحصل على المحتوى الذي يقدمونه.

وهذه الطريقة لها دور كبير في تعزيز مكانة الفيديو على محركات البحث من خلال اتباع خطوات بسيطة.

التكبيس على فيديوهات TikTok يشير إلى عملية النقر المتواصل والمكثف على الشاشة أثناء مشاهدة البث المباشر لصانع المحتوى، مما يزيد من نسبة التفاعل والمشاهدات، وبالتالي يعزز من فرصة تصدر البث في التطبيق.

ويُستخدم التكبيس بشكل خاص في التحديات بين صانعي المحتوى لجمع نقاط كثيرة والتغلب على المنافسين، حيث يُشجع صاحب البث المتابعين على التكبيس المستمر على الشاشة.

فوائد التكبيس

- يسهم في زيادة انتشار الفيديو بجمع أكبر عدد من التعليقات.

- يُعد وسيلة لمشاركة المحتوى، مما يزيد من نسبة المشاهدة.

- يفتح المجال لكسب الأموال من خلال النقاط والهدايا المكتسبة.

- يساعد في تحقيق الشهرة لصانع المحتوى.

- يُعرض على المشاهد محتوى مشابه ومتوافق مع اهتماماته.

- يقلل من سرعة تمرير الفيديوهات، مما يزيد من فرصة مشاهدتها.

- يُمكن للمستخدم كسب 3 نقاط في تيك توك مقابل كل تكبيسة.

لتنفيذ التكبيس، هناك طريقتان:

1) التكبيس اليدوي: يتضمن الضغط المتكرر والسريع على الفيديو. يجب الانتباه إلى أن الضغط المطول قد يُفسر كإعجاب بالفيديو. للقيام بهذه الطريقة:

- سجّل الدخول إلى تطبيق تيك توك باستخدام حسابك.

- ابحث عن بث مباشر لصانع المحتوى المفضل لديك.

- شارك في البث المباشر.

- اضغط بشكل مستمر ومتكرر على الشاشة.

2) التكبيس توك عبر برنامج خاص: يعد وسيلة مهمة للمستخدمين لزيادة تفاعلهم على المنصة، حيث يبحث الكثيرون عن برنامج يساعدهم في هذه المهمة، ومن بين الخيارات المتاحة هو برنامج Auto Clicker الذي يقوم بالنقر تلقائيًا على شاشة تيك توك أثناء البث المباشر دون الحاجة للنقر يدويًا، مما يوفر الوقت والجهد.

يمكن تثبيت هذا البرنامج على الأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة Android أو iOS، وبعد فتحه، يتعين ضبط بعض الإعدادات مثل السماح بالوصول إلى التطبيقات المطلوبة وتفعيل الدعم المرئي والصوتي للنقر التلقائي، بعد ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية على تطبيق تيك توك:

1. اختيار خيار "live".

2. فتح صندوق البث وبدء العد التنازلي.

3. النقر على علامة الزائد الخضراء.

برنامج Auto Clicker يتميز بسهولة الاستخدام وحجمه الصغير وعدم تأثيره على أداء الجهاز، كما يتيح تحديد فترات زمنية بين النقرات لتبدو أكثر طبيعية. هذه الميزات تجعل استخدامه مريحًا وسهلًا وتشجع الأشخاص على استخدامه.

والتكبيس في تيك توك يثير العديد من الأسئلة لدى المستخدمين، منها إمكانية جني الأموال منه وكيفية تحويل الهدايا إلى نقاط لكسب المال.

يمكن لصانع المحتوى تحقيق أرباح غير مباشرة من خلال التكبيس من خلال تسلم الهدايا وتحويلها إلى رصيد قابل للاستخدام عبر خطوات بسيطة داخل التطبيق.

ولتحويل هدايا تيك توك إلى نقاط ومن ثم إلى أموال، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح التطبيق وانقر على الملف الشخصي.

2. اذهب إلى قائمة الإعدادات والخصوصية، ثم افتح قائمة "Balance".

3. اختر خيار تحويل النقاط لإضافتها إلى حسابك.

4. يجب أن تعلم أن الحد الأدنى للسحب الأسبوعي هو 100 دولار.

أما بالنسبة للاستخدامات الأخرى لبرامج التكبيس، فهي مفيدة في الألعاب التي تتطلب نقرات مستمرة، شريطة التأكد من أن اللعبة لا تكتشف استخدام برامج التكبيس.