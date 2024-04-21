الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

تعاون مصرى سعودى
تعاون مصرى سعودى

تعزيزا للتصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، تخطو الهيئة العربية للتصنيع في هذا الاتجاه لتعزيز أوجه الشراكة مع الدول العربية، ويأتي ذلك وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات، طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة وجا السعودية، للتعاون المشترك في تصنيع السيارات الكهربائية وبيعها وتسويقها داخل السوق المصرية والتصدير للخارج.

تأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية

وقد أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مجموعة وجا السعودية، خلال توقيع الاتفاقية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تأسيس شركة مشتركة بغرض إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، لتلبية مطالب السوق المحلية والتصدير للدول العربية والإفريقية.

الإنتاج على مرحلتين

وأشار إلى أنه سيتم الإنتاج علي مرحلتين، المرحلة الأولي داخل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع موديلات من السيارات الكهربائية تناسب السوق المصرية والتصدير للخارج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ مع اتمام إنشاء مصنع الشركة الجديدة وتركيب خطوط الإنتاج والاختبار.

 التزام الهيئة بكل معايير الجودة

 من جانبه، أعرب "إبراهيم عبدالله عبدالسلام" رئيس مجلس إدارة مجموعة وجا السعودية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كل مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيدا بالتزام الهيئة بكل معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

إقتصاد القومي وقاطرة التنمية توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة وجا السعودية تصنيع السيارات الكهربائية السوق المصري والتصدير للخارج جذب الاستثمارات رؤية مصر ٢٠٣٠

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