سقوط المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في مدينة 6 أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتيِّ أمن الجيزة والمنوفية، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب استدراج قائدها عبر أحد التطبيقات، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة "تم ضبطه")، وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح، لحيازتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات " مُبلغ بسرقتها)، واعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين بقصد الدفاع وأضاف أحدهما بإرتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية المضبوطة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاملَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات حال قيامهما بسرقة بعض المهمات من غرفة ملحقة بأحد المساجد بدائرة المركز، وبحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – بعض المهمات المستولى عليها)، واعترفا بارتكاب الواقعة.