الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأعلام الأوكرانية تتسبب بفوضى ومشادات كلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين في البرلمان

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

اندلعت مشادات كلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين أثناء التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا بسبب الأعلام الأوكرانية التي بدأ ممثلو الحزب الديمقراطي بالتلويح بها.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إنه قرب نهاية التصويت، بدأ الديمقراطيون بالتلويح بالأعلام الأوكرانية، ولهذا السبب اتهمهم الجمهوري مارك مولينارو، الذي ترأس التصويت، بانتهاك البروتوكول.

وأضافت: "أطلق اليساريون الهتافات عندما وصل توقيت التصويت إلى الصفر، وهو ما وبخهم مولينارو عليه. وقال إن التلويح بالأعلام مخالف للقواعد ووصفه بأنه "غير ملائم"، ورد عليه الديمقراطيون بالسخرية".

وأشارت إلى أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا آنا بولينا لونا تقدمت إلى الميكروفون قائلة: "أنزلوا تلك الأعلام اللعينة"، مما أثار المزيد من ردود الفعل اللفظية من جانب الديمقراطيين.

ونشر السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول فيديو للتصويت على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الديمقراطيون وهم يحملون الأعلام الأوكرانية، وانتقد منح "الأموال التي حصل عليها الأمريكيين بشق الأنفس" إلى "نظام أجنبي فاسد".

وقال: "وهكذا يصرخون "أوكرانيا!" أوكرانيا!"، ويعملون بسعادة على أمن حدود أوكرانيا، وليس حدودنا".

وعلق المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي على منشور بول قائلا إن "أسوأ الأفكار في واشنطن غالبا ما تأتي من كلا الحزبين".

 

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