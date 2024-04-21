إسرائيل تستدعى سفراء الدول المؤيدة لعضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، أن إسرائيل ستستدعي الأحد سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".

يأتي ذلك فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعًا، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل، التي تخوض حربًا في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".