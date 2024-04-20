السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا اختبأ نتنياهو فى مكان محصن يوم 13 أبريل؟.. خبير يكشف

نتنياهو
نتنياهو

 أكد الدكتور محمد عبود، الأستاذ المتخصص في الدراسات الإسرائيلية، أن النجاح الأبرز لإيران في الفترة الأخيرة يتمثل في الحرب النفسية التي أثرت بشكل ملحوظ على الإسرائيليين، مشيرًا إلى استمرار تأثيرات طوفان الأقصى الذي وقع في السابع من أكتوبر لعام 2023.

وشدد عبود، في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، على أن إيران تحاول التقليل من شأن الضربات الإسرائيلية، مفادها أنها لا تسعى للتصعيد العسكري، وذلك بإرسال رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء تفيد بنواياها الهجومية ضد إسرائيل، وأشار إلى وجود اتفاق سري بين الطرفين يقضي بتحديد الضربات وتجنب الخسائر البشرية، واصفًا الأمر بأنه "مسرحية هزلية".

وأضاف "عبود" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، لجأ إلى الاختباء في مكان محصن يوم الثالث عشر من أبريل، وهو عبارة عن فيلا تعود ملكيتها لأحد الأثرياء اليهود، وذلك في محاولة للهروب من الضربات النووية الإيرانية، وتابع أن نتنياهو قد تحولت وجهات نظره حول الصراع الإيراني الإسرائيلي منذ الأول من أبريل، مبتعدًا عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية منذ ذلك الحين.

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