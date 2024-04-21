الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": مشاركة 8 أطباء فى العيادات الخارجية بالنقابة الأسبوع الجارى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة الزميل محمد الجارحي، عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع القادم بمشاركة ٨ أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

العيادات الخارجية

وفيما يلي جدول الأسبوع القادم الذي يبدأ من الأحد  21 أبريل وينتهي الأربعاء 24 أبريل 2024:

1- محمد عبد الحميد حسنين، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، الموعد: الأحد 21 أبريل – 11 صباحًا.

2- عمرو غريب ، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، الموعد: الأحد 21 أبريل – 11 صباحًا.

3- الدكتور أحمد الأنور، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، الموعد: الأحد 21 أبريل – 1 ظهرًا.

4-  الدكتور غادة أنور، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، الموعد: الإثنين 22 أبريل – 1 ظهرًا.

5- الدكتور محمد عباس الطاف، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، الموعد: الإثنين 22 أبريل– 1 ظهرًا.

6-  الدكتور يحيى سعد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الموعد:  الثلاثاء 23 أبريل – 10 صباحًا.

7-  الدكتور يحيى سعد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الموعد:  الثلاثاء 23 أبريل  – 10 صباحًا.

8-  الدكتور علاء القاضي - استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، الموعد: الأربعاء 24 أبريل  – 10 صباحًا.

لجنة الرعاية الاجتماعية نقابة الصحفيين محمد الجارحي العيادات الخارجية التخصصات الطبية

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