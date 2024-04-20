السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

"رحمي" يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة البيض وعمارات الأوقاف بالعجيزي

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا مؤكدا متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بمراكز ومدن المحافظة  في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تابع رحمي، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات  تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على  مساحة 2،3 فدان ة وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة إلى متابعة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع،وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية، لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

سبل الدعم الممكنة مشروع محطة إنتاج فرص عمل جديدة للشباب عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزى خلال الهيئة الهندسية

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