بدء مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة (صور)

بدأت مساء اليوم السبت، فعاليات حفل مناقشة وتوقيع كتاب "خلف خطوط الذاكرة: سيرة ذاتية لجيل الآمال المؤجلة" بمكتبة مصر العامة بالدقي للكاتب خالد منتصر، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع؛ بقاعة الندوات بالدور الثالث، بحضور السفير عبد الرؤوف الريدي، مدير مكتبة مصر العامة.

ويناقشه في الحفل الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي والكاتب الصحفي نبيل عمر.

وكان الكاتب خالد منتصر قد عرف كتابه من قبل؛ قائلًا: "هي سيرة ذاتية ليست عن شخص، لكنها عن زمن وجيل، زمن فرم جيلًا، وجيل خذله زمن، جيل ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، جيل عاش أكثر من ثورة، لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا لم يذقها، ولم يحدد معناها بعد، حضر بذور اليسار، وحضر أيضًا جمع الاخوان للثمار، بطل روايتنا، ليس بطلًا، لكنه مجرد متسائلا، على الدوام متهم بحيازة عقل، مدان بجريمة تفجير سؤال، لجأ إلى أوراقه كي يلملم فيها سذاجاته وشطحاته ووثائق اتهاماته، وقف خلف خطوط الذاكرة وأطلق الرصاص، يتمنى أن يكون ما اصطاده من الأحراش قابلًا للهضم، وألا يكون تاريخ صلاحيته منتهيًا".

وصدر لخالد منتصر العديد من المؤلفات؛ من أبرزها: "وهم الإعجاز العلمي، الختان والعنف ضد المرأة، آيات علمانية عماد نصر ذكرى، فوبيا العلم، دفاعا عن العقل، هل هذه حقا بديهيات دينية؟، لماذا انتصر العلم المزيف؟، الجنس تواصل لا تناسل، بورتريهات بألوان الشجن، أبو بكر عزت...مكان في القلب، العلم بين المعمل والمسجد".

وكان الكاتب خالد منتصر قد عرف كتابه من قبل؛ قائلًا: "هي سيرة ذاتية ليست عن شخص، لكنها عن زمن وجيل، زمن فرم جيلًا، وجيل خذله زمن، جيل ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، جيل عاش أكثر من ثورة، لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا لم يذقها، ولم يحدد معناها بعد، حضر بذور اليسار، وحضر أيضًا جمع الاخوان للثمار، بطل روايتنا، ليس بطلًا، لكنه مجرد متسائل، على الدوام متهم بحيازة عقل، مدان بجريمة تفجير سؤال، لجأ إلى أوراقه كي يلملم فيها سذاجاته وشطحاته ووثائق اتهاماته، وقف خلف خطوط الذاكرة وأطلق الرصاص، يتمنى أن يكون ما اصطاده من الأحراش قابلًا للهضم، وألا يكون تاريخ صلاحيته منتهيًا".

وصدر لخالد منتصرالعديد من المؤلفات؛ من أبرزها: "وهم الإعجاز العلمي، الختان والعنف ضد المرأة، آيات علمانية عماد نصر ذكرى، فوبيا العلم، دفاعا عن العقل، هل هذه حقا بديهيات دينية؟، لماذا انتصر العلم المزيف؟، الجنس تواصل لا تناسل، بورتريهات بألوان الشجن، أبو بكر عزت.. مكان في القلب، العلم بين المعمل والمسجد".

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة

مناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" بمكتبة مصر العامة