السبت 20 أبريل 2024
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الدين لله

محافظ جنوب سيناء: القرآن الكريم من الركائز الأساسية للهوية المصرية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء ووزير الاوقاف

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أعظم التنافس هو التنافس في حفظ كتاب الله الكريم وقرآنه العظيم، والذي يأتي في إطار الحفاظ على الهوية، ودعم المجتمع ومساندته لبناء الإنسان، خاصة من خلال التشجيع على حفظ القرآن الكريم، وتكريم حامليه من الحفظة الأجلاء. 

وأكد المحافظ أنه لا يستطيع ولن يتمكن أحد من وصف القيمة الكبرى والمكانة العليا لحاملي كتاب الله (عز وجل) من حفظة القرآن الكريم، وقد تناولتهم الكثير والكثير من الأحاديث الشريفة لرسول الله الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف: "إننا في مصر الحبيبة دولة التلاوة وبلد الأزهر الشريف والمليون مئذنة، حيث تصدق المقولة: إن القرآن الكريم نُزِل في مكة والمدينة وقُرِئ وتُلي ورتل بمصر، ومن هنا، كان القرآن الكريم ومن خلال حفظته في مصر إحدى الركائز الأساسية لبناء وتكوين الشخصية والهوية المصرية باعتباره من أهم مكونات وعناصر القوى الناعمة المصرية ضمن قوى ومقدرات الدولة الشاملة، ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتكريم حفظته هو أحد اهتمامات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية".

افتتاح مسابقة النوابغ الدولية

وهنَّأ محافظ جنوب سيناء حفظة القرآن الكريم على فوزهم المستحق في المسابقات العالمية لحفظ كتاب الله الكريم، موصيًا لهم بمداومة ومراجعة الحفظ، ليبقى دومًا في القلوب محفوظًا وينعكس دومًا على سلوكهم ومعاملاتهم ليظلوا قدوة دائمًا، كما هنَّأ أولياء أمورهم ومحفظيهم على مجهوداتهم تجاه أبنائهم وما بذلوه ليصلوا إلى تلك المكانة.

ووجَّه خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على حرصه على حضور هذا الاحتفال الكريم بمناسبة افتتاح مسابقة النوابغ الدولية في مرحلتها التأهيلية على المستوى الوطني المحلي، وهو الأمر الذي وضع تلك المسابقة ضمن المسابقات الكبرى التي تهتم بها الدولة المصرية.

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